Neusäß

12:00 Uhr

Neusäßer Volksfest: Die Tracht wird bei jungen Menschen immer beliebter

Am Wochenende feierten viele junge Menschen auf dem Neusäßer Volksfest in Tracht. Die ist unter der Woche eher Mangelware.

Plus Auf dem Neusäßer Volksfest ist gerade Halbzeit. Warum aber am Dienstagabend die Tracht eher Mangelware ist und wie der Vergleich einer Festzeltbedienung mit dem Münchner Oktoberfest ausfällt.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Das 45. Neusäßer Volksfest wurde am vergangenen Wochenende eröffnet und hat bereits zahlreiche Volksfestbegeisterte angelockt. Das Bierzelt von Familie Binswanger/Kempter war am Freitag bis auf den letzten Platz gefüllt, es drohte sogar ein Einlassstopp. Die Bilder zeigten: Viele junge Menschen tragen auf dem Volksfest Dirndl und Lederhose. Am Dienstag, dem "Goißen- und Hendltag", wird bei Volksmusik von "Blas und Band" geschlemmt und gefeiert, waren Trachten am Dienstagabend jedoch eher Mangelware.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .