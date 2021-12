Polizei ermittelt wegen der brennenden Hecke in Neusäß

Ist das Feuer in der Keimstraße in den Mülltonnen ausgebrochen und auf die Hecke übergesprungen oder umgekehrt? Der Vorfall erinnert an die Brandserie in der Heinkelstraße.

Die Meldung der Polizei, dass es am Wochenende in Neusäß gebrannt habe, dürfte wohl vor allem die Bewohner der Heinkelstraße erschreckt haben. Dort und in der näheren Umgebung hatten im Sommer immer wieder Brandstifter Hecken angezündet. Auch bei dem Feuer am Samstag in der Keimstraße stand die Hecke auf einer Länge von zwei Metern in Flammen. Besteht ein Zusammenhang?

Die Polizei in Gersthofen hat nun Ermittlungen aufgenommen, um zu überprüfen, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte nicht nur die Hecke, auch drei Mülltonnen vor dem Anwesen waren in Brand geraten. "Wir prüfen nun, ob das Feuer zuerst in den Mülltonnen ausgebrochen ist und dann auf die Hecke übergegriffen hat - oder umgekehrt", sagte ein Sprecher der Gersthofer Inspektion.

Die Hecken wurden stets in der Nacht angezündet

Sollte sich das Feuer jedoch von der angezündeten Hecke ausgeweitet haben, sind Parallelen zu den Bränden in der Heinkelstraße zu erkennen. Dort waren die Hecken stets in der Nacht angezündet worden. Auch in der Keimstraße wurde das Feuer um 3.55 Uhr bemerkt. Den letzten Einsatz hatte es am vorletzten Wochenende im August gegeben, als auf einer Länge von zehn Metern mitten in der Nacht eine Thuja-Hecke in Flammen stand. Das Feuer war bereits auf eine Gartenbank übergesprungen, die direkt neben einem hölzernen Geräteschuppen stand. Dieses Feuer war bereits der fünfte Heckenbrand in wenigen Tagen.

Seitdem schien sich die Lage beruhigt zu haben. Zwar konnten die Täter bislang noch nicht gefasst werden. Die Ermittlungen laufen aber immer noch. Die Polizei bittet daher weiterhin um Hinweise, sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen machen. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen.

