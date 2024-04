Polizei meldet Einbruch in Wohnung in Neusäß

Wie die Polizei jetzt mitteilt, kam es bereits am Donnerstag zu einem Einbruch in der Neusässer Beethovenstraße.

Zu einem Einbruch kam es am Donnerstag in der Beethovenstraße in Neusäß. Wie die Polizei nun mitteilt, ereignete sich der Einbruch bereits am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr. Der oder die Unbekannten drangen laut Polizei gewaltsam in die Wohnung ein. Dabei entstand ein Beuteschaden von mindestens 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)