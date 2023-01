Publikum erlebt in der Stadthalle Neusäß ein fast perfektes Verbrechen

Plus Fünf hochkarätige Schauspieler sorgen in der Stadthalle Neusäß mit Hitchcocks "Bei Anruf Mord" als Theaterversion für einen äußerst kurzweiligen Abend.

Wie verübt man nur den absolut "perfekten Mord"? Eine Frage, die sich die meisten Menschen wohl selbst in extremen Ausnahmesituationen nicht stellen. Doch in der Stadthalle Neusäß hat genau diese Frage nun für ein spannend-spaßiges Krimi-Vergnügen gesorgt. Fünf hochkarätige Schauspieler haben die Alfred-Hitchcock-Geschichte "Bei Anruf Mord" als Theaterversion auf die Bühne gezaubert und trotz der relativ langen Spieldauer für einen äußerst kurzweiligen Abend gesorgt. Dabei waren es vor allem die vielen kleinen Details, die das Stück zu einem rundum stimmigen Gesamtkunstwerk machten.