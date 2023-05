Quadfahrer überschlägt sich vor roter Ampel auf der B300

Ein 21-jähriger Quadfahrer ist Richtung Westheim zu spät die rote Ampel. Durch die zu starke Vollbremsung überschlägt er sich.

Einen spektakulären Unfall hat ein 21-jähriger Quadführer am Mittwoch in Neusäß verursacht. Der junge Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der B300 und bemerkte vor der Kreuzung in Richtung Westheim zu spät, dass die Ampel „rot“ zeigte.

Er legte laut Polizei eine so starke Vollbremsung hin, dass er sich mitsamt seinem Quad überschlug. Der 21-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen am linken Arm. Er wurde zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik gebracht. Der Schaden am Quad beläuft sich auf etwa 500 Euro. (thia)