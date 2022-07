Ritter in Neusäß zeigen Kunststücke hoch zu Ross

Plus Stunts und Schauspiel werden bei den Ritterspielen mit Pferdeshow in Neusäß geboten. Bis 10. Juli ist die Gruppe noch zu sehen.

Durch das Tor einer Ritterburg gelangen die Zuschauer und Zuschauerinnen auf das Gelände. Es riecht nach Pferden und nach Stroh. Zwei Knappen, bereits in vollem Kostüm, begrüßen die Besucher und leiten sie zur Tribüne. Die Menschen sollen sich hier, beim Ritterturnier der Kaiser Events, auf eine Zeitreise begeben, sagen die Initiatoren. Von Pferdeshow und Schauspiel in Neusäß sind vor allem Kinder begeistert.