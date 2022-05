Neusäß

Sie helfen seit vielen Jahren bei den Feuerwehren in Neusäß

Plus Endlich gab es wieder einen Ehrungsabend. In acht Stadtteilfeuerwehren werden langjährige Aktive ausgezeichnet. Für einige ist es ein ganz besonderer Abend.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Vorfreude auf den Festabend war den Teilnehmern bereits auf dem Weg in die Stadthalle anzumerken. Gemeinsam mit Bürgermeister Richard Greiner ehrten Landrat Martin Sailer und Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister verdiente Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Viel zu lange habe man einen solchen Abend nicht mehr verbringen können, einen Abend mit Freunden, an welchem man gemeinsam Zeit verbringt, so Greiner. „Ein Feuer macht auch vor einem Virus keine Ausnahme und so waren die Feuerwehrfrauen und -männer auch in Corona rund um die Uhr stets in Bereitschaft, ob unter der Woche oder an Feiertagen."

