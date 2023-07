Neusäß

vor 32 Min.

Spektakuläre Shows und tolle Musik zum Auftakt des Neusässer Stadtfests

Plus Großer Besucherandrang herrscht bei der Eröffnung des Neusässer Stadtfests am Freitagabend. Obwohl die Fläche diesmal kleiner ist, findet jeder seine Lieblingsecke.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Vertraute und liebgewonnene Traditionen machen gute Laune. So ist das auch mit dem Neusässer Stadtfest, das kaum ein Neusässer je auslassen wird.

14 Bilder Bilder vom Neusässser Stadtfest Foto: Marcus Merk

Auch diesmal ist eigentlich alles wie immer: eine bunte Mischung an Musik, spektakulären Shows, Verkaufsbuden mit Schmuck und Kunsthandwerk, viel Programm für die Kinder, Stände mit kulinarischen Genüssen aus aller Welt und etliche Plätze mit Biergarten-Atmosphäre. Doch das Areal ist diesmal etwas kleiner, es gibt nur eine Bühne im Ägidiuspark und die „Partymeile“ in der Remboldstraße mit den Buden ist nicht so lang. „Ganz Neusäß ist zurzeit eine Baustelle“, erklärt Bürgermeister Richard Greiner bei der feierlichen Eröffnung am frühen Freitagabend diese Einschränkung, denn weil überall Fernwärmeleitungen verlegt werden, kann nicht überall gefeiert werden. „Mei, es ist ja trotzdem alles da“, meint eine Neusässer Familie, die sich nach dem Toben der Kinder auf dem Klettergerüst etwas Leckeres zum Abendessen holt und mit dem Angebot zufrieden ist. Allerdings vermutet sie, dass es an den Abenden je nach Publikumsandrang schnell eng werden könnte.

