47-Jähriger gerät in Steppach alkoholisiert in den Gegenverkehr

In den Gegenverkehr ist ein 47-jähriger Autofahrer am Montag in Steppach geraten. Dort krachte er einem 23-Jährigen frontal in die Fahrzeugseite.

Der 23-Jährige war laut Polizei gegen 18.15 Uhr auf der Abfahrtsschleife von der Ulmer Straße zur B300 unterwegs. Im gleichen Moment kam ihm auf seiner Fahrspur plötzlich der 47-Jährige entgegen. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und der 47-Jährige knallte ihm in die rechte Fahrzeugseite. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme fiel beim 47-jährigen Verursacher Alkoholgeruch auf. Der Test ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (thia)