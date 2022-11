Weihnachtsmärkte wie früher? So feiern Neusäß und Steppach

In Neusäß gibt es wieder den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße zusammen mit einem Märchenspaziergang. Aber in Steppach ist das Programm stark abgespeckt.

Der beliebte Weihnachtsmarkt beim Brauereigasthof Fuchs in Steppach, wo auch für Kinder viel geboten war, fällt in diesem Jahr wesentlich kleiner aus. Wie der Gasthof auf Anfrage mitteilte, werde es an den vier Adventswochenenden im Ortszentrum statt des Weihnachtsmarkts eher einen "Winterbiergarten" geben mit allerlei deftigen und süßen Schmankerln und lediglich zwei Verkaufsbuden mit handgemachter Seife und weihnachtlicher Dekoration an den Freitagen und Samstagen. Der übliche Budenzauber bleibt aus.

Weihnachtsmärkte: Viele Fieranten haben die Pandemie wirtschaftlich nicht überlebt

Denn viele Fieranten, die man im Vorfeld für einen Weihnachtsmarkt angefragt hatte, hätten die Corona-Pandemie wirtschaftlich nicht überlebt, es hätte kaum Zusagen gegeben. Deshalb wird der Steppacher Budenzauber heuer wesentlich kleiner ausfallen, auch das bei Kindern beliebte Pony- und Kamelreiten, die Plätzchen-Backstube oder festliche Musikdarbietungen wird es nicht geben. Nicht verzichten müssen die Gäste aber auf vorweihnachtliche Stimmung mit allerlei Winter-Schmankerl mit Bratwurst, Glühwein und anderen Leckereien in heimeliger Atmosphäre.

Wieder mit dabei sind am ersten Adventswochenende auch die "Bremer Freunde" mit ihrem beliebten Fischmarkt. Zudem wird auch der große Christbaum der Stadt am Dreieck wie üblich erstrahlen – der Stadtrat hat beschlossen, an dieser Stelle keine Energie sparen zu wollen. Der Steppacher "Winterbiergarten" hat an den Adventswochenenden immer freitags von 17 bis 21 Uhr geöffnet, samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr. Aktuelle Infos gibt es unter: www.gasthoffuchs.de.

Beim Weihnachtsmarkt in Neusäß können sich die Kinder an der lebenden Krippe freuen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

In Neusäß selbst wird der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Remboldstraße wieder fast so gefeiert wie früher: An allen vier Adventswochenenden lädt der Markt zum vorweihnachtlichen Bummeln und Einkaufen ein. Dazu gibt es noch ein im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit kleineres Rahmenprogramm, die lebende Krippe sowie das Nikolauspostamt. Die weihnachtliche Dekoration übernehmen in diesem Jahr wieder die Schülerinnen und Schüler des BSZ Neusäß, Fachabteilung Floristik, sowie die Kinder der Neusässer Kindergärten, welche die von der Aktionsgemeinschaft Neusäß gespendeten Weihnachtsbäume liebevoll dekorieren werden.

Märchenspaziergang mit "Weihnachten in Bullerbü" in Neusäß

Der Märchenspaziergang erzählt in diesem Jahr in 14 Schaufenstern und Buden die Geschichte von Astrid Lindgrens " Weihnachten in Bullerbü". Dies freut Neusäß besonders, befindet sich doch die Partnerstadt Eksjö (Schweden) in der Nähe von Lindgrens Geburtsort. Die vom Atelier Fleschutz liebevoll gestalteten und mechanisch betriebenen Märchenszenen bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Die Märchenfenster sind bis zum Ende der Weihnachtsferien täglich von 11 bis 18 Uhr zu bestaunen und wer bei der Märchenrallye alle Fragen richtig beantwortet, bekommt eine süße Überraschung.

Auch viele Stände mit Kunsthandwerk wie Honig und Bienenwachsprodukten sind heuer in Neusäß auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Der Weihnachtsmarkt ist an den vier Adventswochenenden wie folgt geöffnet: Freitag und Samstag: von 16 bis 21 Uhr, Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Eröffnet wird er von Bürgermeister Richard Greiner am Freitag, 25. November, um 17 Uhr, musikalisch begleitet vom Jugendblasorchester unter der Leitung von Leonardo Dianori. Am Sonntag, 27. November, werden um 16 Uhr die Weihnachtsbäume der Kindergärten durch die Aktionsgemeinschaft Neusäß prämiert und um 17 Uhr tritt die Stadtkapelle auf, ebenso an den folgenden Sonntagen jeweils um 17 Uhr. Das Jugendblasorchester ist noch einmal am Freitag, 16. Dezember, um 17 Uhr zu hören und die Spieluhr der Ballettschule Bender tritt am 18 Uhr auf sowie am Samstag und Sonntag (17./18. Dezember) jeweils um 18 Uhr.

An allen Wochenenden verteilt der Nikolaus an die Kinder kleine Geschenke und am Stand der Pfadfinder kann man "Fische angeln" und Kerzen färben. Neben vielen Fieranten werden auch die Partnerstädte Markkleeberg und Bracciano mit einem Stand vertreten sein.