Wie schon das Kleinkinderturnen Ausdauer und Fitness fördert

Viele Monate konnten auch die Kleinsten nicht in die Steppacher Turnhalle zum Sport. Dabei sind die Übungen für die Entwicklung wichtig – auch fürs Gehirn.

Es ist 16 Uhr und Kinderturnen-Zeit beim TSV Steppach. Die dreijährige Carlotta kann gar nicht schnell genug in die Turnhalle des TSV Steppach kommen. Wieder steht ihre Kleinkinder-Turnstunde an, auf die sie sich immer so sehr freut. "Bereits am Tag danach fragt sie schon wieder, wann sie wieder zum Turnen kann", erzählt ihre Mutter Marissa Hellwig, die mit dem Fahrrad aus Neusäß kommt. Nach ihrer Lieblingsübung befragt, muss die kleine Carlotta nicht lange überlegen. Am liebsten hangele sie sich an Turnringen über einen "Fluss", um dann mutig herunterzuspringen, erzählt sie begeistert. Doch beim Turnen für die Kleinsten geht es um mehr als nur den Spaß für die Kinder.

Erst im Herbst habe nach langer Zeit nach Corona wieder mit dem Kinderturnen begonnen werden können, sagt der Vorsitzende des TSV Steppach, Siegfried Schmid. Inzwischen hat sich das Angebot mit fünf Gruppen – eine davon am Samstagvormittag - wieder voll etabliert und die Nachfrage ist riesengroß. "Wir brauchen dringend Übungsleiterinnen, Helfer und Mütter, die uns gerne unterstützen würden", macht Schmid deutlich. Er möchte, dass das Kinderturnen weiter ausgebaut und engmaschiger für alle Altersstufen angeboten werden soll. "Ich kann keinen Vierjährigen mit einem Siebenjährigen in eine Gruppe geben. Das Können und auch das Interesse liegt weit auseinander. Hier muss mehr differenziert werden."

Ballspiele trainieren viele Fähigkeiten in der Koordination

Mit im Angebot sollen dann Eltern-(Großeltern-)Kind-Kurse sein sowie auch reine Ballspielnachmittage. Dahinter steckt der Wunsch des TSV Steppach schon in jüngsten Jahren eine breite Grundausbildung anzubieten, die dann ab einem gewissen Alter zur Spezialisierung der Lieblingssportart führen soll. Matthias Lüer und seine Mitstreiterin Margarita Aumiller führen jeweils donnerstags die Kindergruppe und wissen durchaus, wie man die Kleinen mit verschiedenen Spielen und Turnübungen begeistern kann. Vor allem durch das Eigenengagement der beiden sowie Lorenz Schmid und Ruth Swatosch, welche sich als Übungleiter zur Verfügung gestellt haben, konnte das Kinderturnen wieder angeboten werden.

Kaum kann es die dreijährige Carlotta erwarten, in die Turnhalle zu kommen. Begleitet wird sie von Mama Melissa und der kleinen Schwester Paulina. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Matthias Lüer etwa kam über die Flohmarktgruppe Steppach zum TSV Steppach. Er hat seinen C-Trainer im Breitensport und wurde gefragt, ob er diese Aufgabe übernehmen würde. Gerne sagte er zu, zumal auch sein dreijähriger Sohn Henri bereits großen Spaß am "Sporteln" hat und immer eifrig dabei ist. "Der Pinguin-Rutsch ist für die Kinder immer ein Highlight und eigentlich alle Spiele und Übungen mit Tiernamen", weiß der Trainer. Und so schleichen die Kinder nach kleinen Spielen zum Aufwärmen wie eine Katze, sitzen auf dem Boden wie ein Adler oder hüpfen aus der Hocke wie ein Frosch. Und trainieren neben ihren körperlichen Fähigkeiten auch ihre Merkfähigkeit.

Wie der "Fuchs" seinen "Schwanz" verlieren soll

Die Bewegungslandschaft, eine Art Parcours, die die Kinder zu bewältigen haben, indem sie vom Trampolin auf eine dicke Turnmatte springen, anschließend unter Bänken durchschlüpfen, darüberklettern oder balancieren oder unter bunten Reifen durchrobben, schließt sich dann im Hauptteil an. Schließlich gilt es den "Schwanz", ein in die Hose gestecktes rotes Tuch, des Fuchses zu fangen. Und schon geht es los. Der Fuchs rennt los, und alle folgen quietschend und lachend, bis einer schließlich den Schwanz erobert hat und der neue Fuchs ist.

Alle diese Übungen dienen dazu, aus Kindern echte Bewegungstalente zu machen und Fitness, Koordination und Ausdauerfähigkeit zu verbessern. Dinge, die in der Corona-Pandemie oft zu kurz gekommen sind. Schon bei Grundschulkindern stellen die Lehrerinnen oft genug fest, dass die Mädchen und Jungen grundlegende Bewegungsabläufe, wie einen Purzelbaum oder Bälle fangen und werfen, nicht mehr so gut umsetzen lassen. Schon das Kleinkinderturnen wirkt dem entgegen. Den Kindern ist das jedoch erst mal egal. Für sie steht der Spaß an der Bewegung offensichtlich im Vordergrund.