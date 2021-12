Bauarbeiter sticht mit Messer auf Kollegen ein - nun gibt es ein neues Urteil

Das Augsburger Landgericht verurteilt den 36-jährigen Bauarbeiter nach der Bluttat in Täfertingen nicht mehr zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe.

Nicht mehr zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, sondern "nur" noch zu einer solchen von 13 Jahren wurde jetzt ein mittlerweile 36-jähriger Arbeiter aus Polen verurteilt, der im Februar 2019 seinen Kollegen in einer Arbeitsunterkunft in Täfertingen niedergeschlagen und ihn mit zahlreichen Messerstichen ermordet hatte.

Das Augsburger Landgericht erkannte jetzt in der Revisionsverhandlung "nicht ausschließbar" auf das Vorliegen einer eingeschränkten Schuldfähigkeit, es schickte den Mann zudem in eine Entziehungsanstalt. Wegen der Frage der Schuldfähigkeit hatte der Bundesgerichtshof das vorangegangene Urteil des Augsburger Landgerichts "lebenslänglich" in Teilen aufgehoben und eine Überprüfung vorgeschrieben.

Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung nicht auszuschließen

Ein zweiter Gutachter hatte aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung des Angeklagten, der vorangegangenen Ankündigung der Trennungsabsicht seitens dessen Ehefrau sowie der Missbrauchsankündigung von Frau und Kindern des Angeklagten durch das später getötete 24-jährige Opfer Anhaltspunkte dafür erkannt, dass Schuldunfähigkeit wegen einer seelischen Störung nicht auszuschließen gewesen sei. Dieser Ansicht folgte das Gericht nun, nachdem zuvor der Bundesgerichtshof diese Möglichkeit in den Raum gestellt hatte.

Lesen Sie dazu auch