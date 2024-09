An der Landrat-Dr.-Frey-Straße am Neubau des Gymnasiums brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag Unbekannte mehrere Baucontainer auf. Die Täter hatten es laut Polizei auf hochwertige Baumaschinen abgesehen. Derzeit steht der Sach- und Beuteschaden noch nicht fest. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls laufen. (diba)

