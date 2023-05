Neusäß

10:59 Uhr

Unbekannte stehlen in Neusäß Auffahrrampen von einem Anhänger

Mit gestohlenen Auffahrrampen von einem im Industriegebiet in Neusäß abgestellten Fahrzeuganhänger haben Unbekannte am Wochenende einige Schäden verursacht.

Mit gestohlenen Auffahrrampen von einem im Industriegebiet in Neusäß abgestellten Fahrzeuganhänger haben Unbekannte am Wochenende einige Schäden verursacht. Passiert ist der Diebstahl in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Eine der Rampen ließen die Täter laut Polizei mitten auf der Straße liegen. Ein Autofahrer sah gegen 0.40 Uhr das Hindernis zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Durch die Kollision entstand an Reifen und Felge ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Mit einer anderen Rampe schlugen die Täter an einem Fabrikgebäude eine Fensterscheibe ein. Das Fenster musste die Feuerwehr notdürftig sichern, auch hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (thia)

