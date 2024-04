Unbekannte verwüsten Straße mit Mülltonnen und legen Feuer

Unbekannte stellen nachts Mülltonnen quer auf die Oskar-von-Miller-Straße in Neusäß und zünden eine Kerze an. Die Polizei vermeidet Schlimmeres.

In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 2.30 Uhr und 3.20 Uhr stellten Unbekannte zwei Papiertonnen und eine Biotonne quer in die Oskar-von-Miller-Straße. Das Papier verteilten sie teilweise auf der Straße. Zudem legten sie zwei Birkenstämme sowie ein Baustellenschild quer über die Tonnen. In eines der Holzstücke steckten sie eine brennende Kerze. Als die Polizei eintraf, hatte das Holz bereits Feuer gefangen. Dieses konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter 0821/323-1810. (AZ)