Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

In Neusäß wird ein Audi beschädigt, der Täter flüchtet. Nun sucht die Gersthofer Polizei nach Unfallzeugen.

In Neusäß wurde ein schwarzer Audi beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Wagen stand am Ostermontag den Beamten zufolge zwischen 12.30 und 14 Uhr in der Hermann-Utech-Straße. In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter die linke Wagenseite sowie die hintere Stoßstange des Autos.

Audi in Neusäß angefahren: Täter flüchtet

Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro, der Täter floh vom Unfallort. Wer Hinweise zum Unfall oder dem Täter hat, soll sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 an die Polizei wenden. (mom)