Unbekannter fährt in Neusäß gegen ein geparktes Auto

Vor einer Bank in der Parkstraße wird das Auto eines 19-Jährigen an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Gegen die Fahrerseite eines geparkten Autos ist ein Unbekannter in Neusäß gefahren. Der Verursacher machte sich nach dem Unfall aus dem Staub.

Passiert ist die Unfallflucht bereits am Donnerstag. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand das Fahrzeug des 19-jährigen Geschädigten an der Parkstraße auf Höhe einer Bank. Zwischen 16 und 18 Uhr streifte der Unbekannte die Fahrerseite des Autos und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei Gersthofen sucht unter der Telefonnummer 0821/323-1810 Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können. (thia)