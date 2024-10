Unbekannter färht in Neusäß gegen Auto und flüchtet

Die Polizei ermittelt nach einem Fall von Unfallflucht in Neusäß. Dort ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 5.15 und 11.30 Uhr ein Auto auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lohwaldstraße angefahren worden. Ein Unbekannter fuhr beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen grauen Golf und beschädigte diesen am Heck, berichtet die Polizei. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die den Anstoß sahen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

