Unbekannter klaut Geldbeutel aus Auto in Neusäß

Der Geldbeutel eines 79-Jährigen ist gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, parkte der Mann am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr sein Auto vor dem Friedhof in der Landrat-Dr.-Frey-Straße. Als er zurückkam, war der Geldbeutel aus dem unversperrten Auto gestohlen worden. Der Unbekannte erbeutete ca. 100 Euro Bargeld. Zudem setzte er die Bankkarte des Geschädigten an einem Zigarettenautomaten ein, bevor sie gesperrt werden konnte, ein. Er zog sich 15 Schachteln Zigaretten, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

