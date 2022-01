Unbekannter zündet in Neusäß Mülltonnen an

Im Hinterhof eines Restaurants an der Remboldstraße stehen zwei Mülltonnen in Vollbrand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Zu einem Mülltonnenbrand hat die Feuerwehr am Montag in Neusäß ausrücken müssen. Eine Frau hatte gegen 23.50 Uhr im Hinterhof eines Restaurants an der Remboldstraße das Feuer entdeckt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Mülltonnen in Vollbrand, die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Durch die Rauchentwicklung wurde allerdings eine Garagenwand am Nachbargrundstück verrußt. Nach Rücksprache mit dem Restaurantbesitzer kann laut Polizei eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass ein Unbekannter vorsätzlich die Tonnen in Brand steckte. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (thia)