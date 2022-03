Unfall zwischen Hirblingen und Neusäß: Zwei Verletzte, Straße ist gesperrt

Am Montagnachmittag kommt es auf der Neusässer Entlastungsstraße zu einem Unfall. Die Strecke ist in Richtung Neusäß gesperrt.

Zwei Menschen sind nach einem Unfall bei Neusäß verletzt. Am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr kam es auf der Entlastungsstraße zwischen Hirblingen und Neusäß zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, mussten zwei Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details sind am Montag noch unklar.

Neusässer Entlastungsstraße ist nach Unfall in Richtung Neusäß gesperrt

Wie Augenzeugen berichten, ist die Strecke in Richtung Neusäß am Montag gegen 15 Uhr gesperrt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Autofahrer werden über Täfertingen umgeleitet. Zum Sachschaden konnten am Montag noch keine Angaben gemacht werden. (kinp)