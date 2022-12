Was dieser Fußballcup für viele Realschüler bedeutet

In den Corona-Jahren sind viele Kinder und Jugendliche unsportlicher geworden. Nicht nur mit dieser Aktion steuern die Realschulen dagegen. Es geht auch ums Miteinander.

Die Halle kocht. Während unten auf dem Spielfeld das Finale des diesjährigen E+L-Cups ausgetragen wird, feuern die Zuschauer und Zuschauerinnen aus Neusäß ihre Schulmannschaft kräftig an. Doch am Ende nützt das alles nichts. Den diesjährigen Cup gewinnt das Team der Heinrich-von-Buz-Realschule aus Augsburg-Oberhausen mit 4:0. Die hatten vielleicht auch einen Vorteil: Schließlich ist ihre Schule Stützpunkt-Realschule des FCA, dessen Traniningsgelände liegt nur wenige Meter von der Schule entfernt. Die Schulfamilie freut sich jedoch, dass in diesem Jahr überhaupt wieder solch ein Turnier möglich war. Wichtig sei das nicht nur für die Spieler auf dem Feld, findet Schulleiter Marcus Langguth.

"Hier erleben wir Schule mal wieder anders", freut sich der Realschuldirektor. Es sei gut, dass endlich auch wieder Großveranstaltungen über die eigene Schule hinaus stattfinden könnten. Seit mehr als zehn Jahren gibt es das Turnier, zwei Jahre musste freilich ausgesetzt werden. Deshalb hätten in diesem Winter die Trommler, Moderatorinnen, Cheerleaderinnen sowie das Technik- und Organisationsteam besonders auf das Turnier hingefiebert, sagt Sportlehrer Johannes Friedrich. Die Teams kamen aus drei Landkreisen sowie aus der Stadt Augsburg, neben Neusäß und Heinrich-von-Buz-Schule waren Teams der Realschulen Königsbrunn, Meitingen, Affing, Aichach, Friedberg und Günzburg dabei. Die Realschule Meitingen belegte am Ende den dritten Rang.

Eine Mischung aus Leistungssport und Sport für alle

Das Partnerunternehmen der Schule, das Industrie-Unternehmen Erhardt und Leimer aus Leitershofen, sorgt für den Wanderpokal und auch für einen Preis der erstplatzierten Schulen. Für die Ausbildungsbeauftragten der Firma, Melissa Schmoll für den kaufmännischen und Georg Schuster für den gewerblichen Bereich, ist das auch immer eine gute Möglichkeit, Kontakt zur Schule und zu den Jugendlichen zu halten. Ziel der Partnerschaft ist schließlich auch, Nachwuchs für die Ausbildungen in den Firmen zu interessieren. Schließlich kommen die Teilnehmer aus den Mannschaften aus den neunten und zehnten Klassen und stehen damit kurz vor ihrem Schulabschluss.

Für Sportlehrer Johannes Friedrich ist solch ein Turnier ein Ansatzpunkt, Leistungssport und die sportliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler zu kombinieren. Denn nicht nur beim FCA trainieren einige der Teilnehmer, auch bei 1860 München, dem FC Bayern München, sowie auch bei im schwäbischen Bereich erfolgreichen Vereinen wie TSV Gersthofen, Schwaben Augsburg oder TSV Neusäß waren Spieler. "Schulsport ist immerhin der einzige Bereich, in dem ich alle Kinder und Jugendlichen erwische", schlägt Friedrich den Bogen zum Sport für alle.

Viele Schüler müssen sich die Turnhalle teilen

Freilich gebe es da Nachholbedarf bei einigen nach den Corona-Jahren. "Aber die Schülerinnen und Schüler lernen halt auch unheimlich schnell und holen wieder auf", sagt er. Freilich nur, wenn sie auch gefördert werden. Deshalb ist Schulleiter Langguth auch froh, dass die Ausstattung mit Sportlehrkräften an seiner Schule in diesem Schuljahr ausreichend ist. Schwieriger sei es da fast, einen Platz zum Sportmachen zu finden. "Wir müssen die Halle mit dem Gymnasium teilen", spricht er die Zeit der Sanierung des benachbarten Justus-von-Liebig-Gymnasiums an. Dessen Sporthalle wird komplett abgerissen und neu aufgebaut.

Schon einmal konnte die Halle, die dem Landkreis Augsburg gehört, überhaupt nicht für den Schulsport genutzt werden. Im Jahr 2015 war sie monatelang für die Unterbringung von Geflüchteten gesperrt. In den vergangenen Wochen hatte es auch in Bayern immer viele Kommunen gegeben, die wieder Turnhallen für diesen Zweck umfunktioniert hatten. Grund ist aktuell der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine. Noch ist das im Landkreis Augsburg aber nicht wieder Thema.