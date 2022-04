Neusäß-Westheim

17:46 Uhr

Bahnausbau Augsburg - Ulm: Westheimer haben Angst um ihre Häuser

Sollte die blau-grüne Variante der Fernverkehrsstrecke Ulm-Augsburg ausgebaut werden, müssten in Westheim Häuser abgebrochen werden. Das wollen die Bürger und Bürgerinnen nicht hinnehmen.

Plus Bei der Bürgerversammlung verlangen sie eine eindeutige Position von der Politik. Ihr Antrag: Die Trasse soll auf keinen Fall durch Westheim gehen.

Von Jana Tallevi

Die Westheimer sind sich einig: Eine Hochgeschwindigkeitstrasse durch ihren Ort soll es nicht geben. Einen entsprechenden Antrag hat die Bürgerversammlung am Mittwochabend einstimmig angenommen. Nun soll sich der Stadtrat mit genau diesem Thema möglichst schon auf seiner nächsten Sitzung am 5. Mai befassen. Was die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Stadtrat möchten: Eine eindeutige und unmissverständliche Position, dass mit dem Antasten von Privateigentum eine rote Linie für die Kommunalpolitik überschritten und nicht akzeptiert werde.

