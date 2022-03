Neusäß-Westheim

Schmale Bahnunterführung in Westheim könnte schon früher ausgebaut werden

Plus Da die Bahnbrücke in Westheim erneuert wird, will die Stadt auch die einspurige Unterführung modernisieren. Das könnte früher klappen als gedacht. Was der Planer dazu sagt.

Von Angela David

Eigentlich wollte die Bahn den kleinen Tunnel am Westheimer Bahnhof erst im Jahr 2027 erneuern, wenn die Pläne für den viergleisigen Ausbau der Strecke Augsburg-Ulm feststehen. Wie Stadtbaumeister Dietmar Krenz im Planungsausschuss mitteilte, habe die Stadt nun die überraschende Info von der DB Netz AG erhalten, dass man die Planungen jetzt doch unabhängig von der bevorzugten Trasse fortführen will, um nach einer Entscheidung dann gleich loslegen zu können. "Die Bahn wartet nun auf grünes Licht von uns, damit sie schon Ende 2023 die Planung fertig haben", so Krenz. Dabei geht es um die abschließende Entscheidung für den zweispurigen Ausbau der schmalen Bahnunterführung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

