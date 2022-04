Straßennamen: Als Westheim noch ein Luftkurort war

Woher kommen die Straßennamen in Neusäß? Heute geht es um die Herkunft des Namens der Von-Ritter-Straße in Westheim.

Woher hat die Von-Ritter-Straße in Westheim ihren Namen? Die Straße zwischen Schule und Pfarrkirche trägt diesen Namen. Wenn auch die frühere Besitzerin des Hauses mit der Hausnummer 2 eine Frau Ottilie Ritter war, geht die Namensgebung der Straße nicht auf sie, sondern auf den ehemaligen Westheimer Bürger Ferdinand von Ritter zurück.

Er hatte 1893 die Villa Flora gebaut. Außerdem kaufte er 1899 die damals noch strohgedeckte Westheimer Sölde beim oberen Schuster um 2000 Mark von Georg Schäfer. Bereits 1898 gründete er den Verschönerungsverein Westheim und hatte als dessen Vorsitzender maßgeblich Anteil am Bau und der Finanzierung der Badeanstalten bei der Gaststätte Schmutterhaus in Westheim. Ferdinand von Ritter war es auch zu verdanken, dass Westheim mit seinem Kurhaus auch den Zusatz Luftkurort führen durfte.

Von Ritter war Mitglied im Kobelschutzverein in Westheim

Des Weiteren war von Ritter Mitglied beim 1907 gegründeten Kobelschutzverein. Als er seinen Wohnort wechselte, verkaufte er 1912 seine Villa Flora mit dem großen angrenzenden Garten an die Gemeinde zum Preis von 20.000 Mark. Davon spendete er jedoch 8000 Mark für den geplanten Bau einer neuen Schule. Das bisherige Wohnhaus sollte als Lehrerwohnung dienen. Wegen des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges, der großen Inflation von 1914 bis 1923 und letztendlich auch des Zweiten Weltkrieges wurde erst 1957 auf diesem Areal das heutige Schulhaus gebaut.

Ferdinand von Ritter verkaufte die Villa Flora an die Gemeinde. Sie wurde das spätere Westheimer Rathaus. Foto: Andreas Seitz



Die ehemalige Villa Flora diente bis zur Eingemeindung nach Neusäß als Rathaus. Als Letztes schenkte Ferdinand von Ritter der Gemeinde 2500 Mark zur Gründung eines Allgemeinen Hilfsfonds für Westheim. Vorher war er schon viele Jahre ein Wohltäter und Berater für Arme, Kranke und Bedürftige am Ort und setzte sich stets für das Wohl der Bürger ein.

Aufgrund dieser vielen Verdienste wurde er Ehrenmitglied des Verschönerungsvereines und erhielt das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Westheim.

Die Von-Ritter-Straße geht in die Hindenburgstraße über. Die Hindenburgstraße ist wie in vielen Orten in Deutschland, Paul von Hindenburg gewidmet. Er wurde 1925 zum zweiten Reichspräsidenten der Weimarer Republik gewählt. Dieses Amt hatte er bis zu seinem Tod 1934 inne.