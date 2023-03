Neusäß

07:52 Uhr

Wie ein Unternehmer aus Neusäß Bitcoins schürft

Geschäftsführer Kristian Kläger schürft in seinem "Energy-Lab" im Keller seines Unternehmens in Neusäß nach Bitcoins.

Plus Die Firmengruppe Kläger aus Neusäß nutzt überschüssige Solarenergie, um nach Bitcoins zu schürfen – und will damit gleichzeitig das Stromnetz stabilisieren.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Noch vor zwei Jahren hatte Kristian Kläger keine Ahnung, was Bitcoin ist. Ein befreundeter Malermeister sprach ihn im März 2021 darauf an, wollte seine Einschätzung zu dem Thema wissen. Kläger musste passen. "Ich bin jemand, der etwas ganz oder gar nicht macht und wollte ihm ein fundiertes Feedback geben", erzählt Kläger. Er begann, sich in seiner Freizeit mit Bitcoin zu beschäftigen, las Bücher, schaute Videos auf YouTube – und war schnell fasziniert von der Technologie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen