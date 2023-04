Neusäß

06:30 Uhr

Zu wenig Parkplätze am Titania: Bald kommt eine weitere Fläche hinzu

Plus Am Erlebnisbad Titania in Neusäß entstehen im Herbst 68 zusätzliche Parkplätze. Außerdem werden zehn Ladestationen für Elektroautos eingerichtet.

Von Angela David

An regnerischen Wochenenden kommt ein Besuch im Erlebnisbad und in der Sauna gerade recht: Dann wird es oftmals eng auf dem Parkplatz des Titania in Neusäß. Doch noch in diesem Jahr gibt es Abhilfe: Nördlich angrenzend wird es voraussichtlich ab Herbst einen Zusatzparkplatz geben. Außerdem will die LEW am Titania fünf Ladesäulen mit zehn Plätzen für Elektroautos einrichten. Da solche Ladestationen in Neusäß bisher noch rar sind, kam der Plan im zuständigen Badausschuss gut an. Es gab aber auch Bedenken.

So wollte Stadtrat Christian Rindsfüßer ( SPD) erreichen, dass die Ladeplätze für E-Autos ausschließlich den Besucherinnen und Besuchern des Titania zur Verfügung stehen sollten. Dies stieß allerdings im Gremium auf Unverständnis. "Wer soll das kontrollieren?", fragte Uwe Hübner (CSU) kopfschüttelnd und Silvia Daßler (Grüne) sagte, dass in Neusäß ohnehin Lademöglichkeiten fehlen und die zehn Plätze daher dringend gebraucht werden. Wenn nur die Gäste des Titania hier laden könnten, wären zehn Ladepunkte "überdimensioniert".

