Chef des Hundevereins tritt verärgert ab

Gerhard Klügl leitete den Nordendorfer Hundesportverein. Damit ist Schluss. Zugleich erklärte er seinen Vereinsaustritt. Weitere Mitglieder folgen.

Dicke Luft beim Nordendorfer Hundesportverein (HSV). Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Vereinsheim an der Schmutter bei Blankenburg legte Gerhard Klügl, der seit 25 Jahren als Vorsitzender an der Spitze des Vereins stand und gleichzeitig Vorsitzender der Bezirksgruppe Meitingen im Allgemeinen Deutschen Rottweilerclub (ADRK) war, seine Ehrenämter unwiderruflich nieder. "Ich stelle mich für eine Neuwahl in diesem Mitgliederkreis nicht mehr zur Verfügung", erklärte Klügl. Zugleich erklärte Klügl seinen Vereinsaustritt. Acht weitere Vereinsmitglieder der Bezirksgruppe Schwaben taten es ihm gleich.

In Blankenburg deutsche Meisterschaften ausgerichtet

Klügl richtete bei Blankenburg mehrfach bayerische Fährtenhundemeisterschaften und Zuchtschauen sowie deutsche Meisterschaften aus. Er selbst ist als Züchter und Hundesportler erfolgreich: Deutscher Meister 2021, Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2022, viele erste Plätze bei Zuchtschauen in der ganzen Welt. Seit mittlerweile 20 Jahren sind Gerhard Klügl und seine Ehefrau Elisabeth anerkannte ADRK Züchter der Rasse Rottweiler, deren Hunde mittlerweile in der ganzen Welt ein zu Hause fanden.

Zum ersten Vorsitzenden wurde von den noch verbleibenden Mitgliedern Mirko Krajnovic gewählt. Er wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. (peh)