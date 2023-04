CSU Nordendorf setzt beim Vorstand überwiegend auf bewährtes

Mit einem neuen Vorsitzenden geht der CSU-Ortsverband Nordendorf in die Zukunft. Überwiegend bleibt die Führung aber in den bewährten Händen.

Vor wenigen Tagen wählte die CSU Nordendorf bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Miller in Nordendorf ihr neues Vorstandsteam. Daneben stand die Veranstaltung im Zeichen des Landtags-Wahlkampfs.

Nach seinen Begrüßungsworten gab der Stimmkreiskandidat für die Landtagswahl Manuell Knoll einen Überblick über anstehende Veranstaltungen im Stimmkreis und präsentierte seine Wahlkampfthemen. So sprach er sich beispielsweise für ein Umdenken in der Energiepolitik aus. „Auf Dauer können wir uns die teuersten Energiepreise weltweit nicht leisten. Wenn wir wollen, dass unsere mittelständischen Unternehmen und Betrieb weiter wettbewerbsfähig sind, brauchen wir mehr Tempo bei der Umsetzung der Energiewende. Neben Wind und Solarenergie, braucht es aber auch grund- und spitzenlastfähige Energie, wie Geothermie, Biogas und Wasserkraft“, so Knoll.

Alfred Wagner löst Stefan Beck als Nordendorfer Ortsvorsitzender ab

Nach zehnjähriger Tätigkeit trat Stefan Beck bei der Vorstandswahl aus zeitlichen Gründen nicht mehr für das Amt des Ortsvorsitzenden an. Er schlug Alfred Wagner aus Ellgau als Nachfolger vor, der im darauffolgenden Wahlgang einstimmig gewählt wurde. Stefan Beck bleibt dem Ortsverband als stellvertretender Vorsitzender erhalten.

Philipp Schmid, gleichzeitig Ortsvorsitzender der JU Meitingen-Lechtal und stellvertretender JU-Kreisvorsitzender, bekleidet wie bisher das Amt des Schriftführers. Petra Wenninger bleibt Schatzmeisterin. Die Kasse prüfen Irmgard Wiedemann und Rainer Wagner, der Maria Thalhofer nach über 30-jähriger Tätigkeit als Kassenprüfer ablöst. Als Beisitzer wurden Josef Bobinger, Hans Christian Jung, Friedrich Wetzel, Xaver Wiedemann, Alex-ander Strobl, Renate Dill sowie Matthias Eser und Stefan Strobl im Amt bestätigt. In die Kreisvertreterversammlung entsendet der Ortsverband Nordendorf die Delegierten Petra Wenninger, Philipp Schmid und Stefan Strobl.

