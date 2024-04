Nordendorf

vor 33 Min.

Haushalt 2024: Nordendorf verschiebt Maßnahmen, um Kredite zu vermeiden

Plus Nordendorf freut sich über hohe Steuereinnahmen – doch damit verbunden sind auch hohe Abgaben. So sieht der Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2024 aus.

Von Josef Nittbaur

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Nordendorfer Gemeinderates stand die Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr. Zuvor wurde ein erneuter Wechsel im Gemeinderat vollzogen. Nachdem Manuela Wiedenmann ihr Mandat niedergelegt hatte, rückte aus der Liste der Freien Wähler Nordendorf/Blankenburg Bernhard Bürger nach. Er wurde von Bürgermeister Tobias Kunz in der Sitzung vereidigt und wird die Plätze seiner Vorgängerin in den Ausschüssen des Gemeinderates und in den Verbandsgremien einnehmen.

Dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 nicht leicht werden würde, zeichnete sich in den Vorabbesprechungen bereits ab.

