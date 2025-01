Kindern in Not helfen

Die St.-Martinsthematik „Schenken und beschenkt Werden“ bewegte auch die Vorschulkinder der Kita Schmutterzwerge in Nordendorf. Immer wieder formulierten sie die Idee, Armen helfen zu wollen. So baten die Erzieherinnen ihre Eltern, mit den Kindern Pakete für die Kinder in der Ukraine zu packen; sie wurden an der Sammelstation des Unteren Zusamtals abgeholt und haben inzwischen dank der Johanniter Weihnachtstrucker ihren Bestimmungsort erreicht. (AZ)

