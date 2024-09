Nach der Hochwasserkatastrophe: Reißlers Käsealm ist neu eröffnet

„Endlich wieder Käsespätzle mit Reißlerkäse“, hört man die Gäste am Eröffnungstag von Kaisers Käsealm im gemütlichen Gästeraum sagen, während die anderen – die nicht zum Essen gekommen sind – sich an der Theke einfinden, um für die Brotzeit einzukaufen. Diese Szenen spielten sich am Eröffnungstag von Kaisers Käsealm in der Boschstraße in Nordendorf zuhauf statt.

Zur Mittagszeit war der Andrang enorm groß. Zur Eröffnung servierte das Personal nicht nur den Reißler-Klassiker, die Käsespätzle, sondern auch Braten und Brotzeitplatten. Große Teile des Angebots soll es auch künftig geben: Zu den Öffnungszeiten, also donnerstags, freitags und samstags, gibt es immer Käsekuchen und kalte Brotzeitteller mit Käse und Speck. Freitags soll es Käsespätzle geben. (brast)