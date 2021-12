Nordendorf erhöht die Abwassergebühren deutlich

Plus Aus einem Kubikmeterpreis für Abwasser von 1,70 Euro werden 2,29 Euro in Nordendorf. Zudem gibt es Befürchtungen, dass das gar nicht reicht.

Auf die Nordendorfer Bürger kommt im neuen Jahr eine kräftige Erhöhung der Abwassergebühren zu. Nachdem es sich bei der Abwasserentsorgung um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, müssen die Gebühren Kosten decken. Die letzte Anpassung erfolgte vor zwei Jahren.