Nordendorf feiert mit französischen Freunden ein großes Fest

Plus 50 Jahre Partnerschaft mit Biesles: Das soll im Mai unter anderem mit einem Abend des Sports in Nordendorf gewürdigt werden.

Nordendorf feiert mit seinen französischen Freunden. Großen Raum in der Arbeit von Bürgermeistern und Gemeinderat nimmt derzeit die Planung des 50. Partnerschaftsjubiläums mit der französischen Gemeinde Biesles ein. Aus diesem Anlass soll nicht nur das Partnerschaftsversprechen erneuert werden. Der Besuch der französischen Gäste vom 18. bis 21. Mai soll auch mit einem großen Bürgerfest auf dem Schulvorplatz und in der Schäfflerstraße verbunden werden.

Dem bereits mit der Partnergemeinde abgestimmten Text des Partnerschaftsversprechens stimmte der Gemeinderat in der Sitzung zu. Zu Beginn des deutsch-französischen Bürgerfestes soll am Samstagnachmittag die Idee des einst sehr erfolgreichen "Abends des Sports" aufgegriffen werden. Bei einem "Nachmittag des Sports" werden verschiedene Mannschaften aus Nordendorf und Biesles gegeneinander antreten. Ab 18 Uhr ist Festbetrieb mit Stimmungsband und Bar angesagt. Laut Bürgermeister Tobais Kunz sind für das Jubiläumsfest derzeit etwa 30.000 Euro Ausgaben veranschlagt. Nach Abzug von Einnahmen, Spenden und eines Zuschusses des Deutsch-Französischen Bürgerfonds werden etwa 10.000 Euro aus dem Gemeindehaushalt zu finanzieren sein.