Nordendorf muss seine Kita-Beiträge kräftig erhöhen

Plus Da die Erhöhung der Beiträge für die Kinderbetreuung vor zwei Jahren zu niedrig ausgefallen ist, muss Nordendorf nachbessern. Denn das Defizit betrug zuletzt fast eine halbe Million Euro.

Nun stehen die Gebühren für die kommenden beiden Jahre in der Nordendorfer Kita Schmutterzwerge fest. Ab September werden die Betreuungssätze gegenüber den aktuellen Sätzen um 40 Prozent angehoben. Das bedeutet für ein Kindergartenkind in der niedrigsten Betreuungsstufe von täglich vier Stunden statt bisher 110 Euro künftig 154 Euro. Bei der maximalen Betreuungszeit von acht bis neun Stunden erhöht sich der Beitrag von 158 Euro auf 222 Euro. Von den Beiträgen übernimmt der Freistaat jeweils 100 Euro. Für die Krippenkinder liegen die Elternbeiträge künftig zwischen 215 (bisher 153) Euro und 348 (bisher 248) Euro. Keine Erhöhung ist beim Getränke- und Spielgeld sowie beim Mittagessen vorgesehen. Wer die Ferienbetreuung in Nordendorf in Anspruch nehmen möchte, bezahlt künftig pro gebuchter Stunde 6,50 Euro (bisher 5 Euro).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

