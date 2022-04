Platz für Kindergräber auf dem Friedhof in Nordendorf

Plus Der Gemeinderat schafft auf dem Friedhof in Nordendorf Platz für anonyme Urnengräber und Kindergräber. Eltern sollen einen Platz zum Trauern bekommen.

Hauptsächlich mit der Erweiterung des Angebots auf dem Friedhof beschäftigte sich der Nordendorfer Gemeinderat in einer eingeschobenen Sitzung. Es ging um die Anlage besonderer Gräber auf dem Friedhof. Bürgermeister Tobias Kunz erläuterte, dass die Anlage von Urnengräbern entlang der südlichen Friedhofsmauer bereits abgestimmt sei. Besprochen werden sollte nunmehr ein Vorschlag der Verwaltung und des Bestattungsdienstes in Bezug auf Kindergräber, die Bestattung von Föten und Embryonen sowie die Anlage von anonymen oder teilanonymen Grabfeldern.