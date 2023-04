Presley Family rockt den Bürgersaal in Nordendorf

Die Presley Family kann Rock ’n’ Roll und Konzerthäuser zum Kochen bringen – das hat sie in Nordendorf eindrucksvoll bewiesen.

Die Presley Family war zu Gast in Nordendorf. Ingrid Schöniger, Vorsitzende des Kulturkreises Nordendorf konnte zahlreiche gut gelaunte Fans im Bürgersaal willkommen heißen. Die Las Vegas Show mit der unvergleichlichen Presley Family brachte den Bürgersaal zum Kochen.

Coverversionen amerikanischer Hits bei der Presley Family

Ihre gekonnten und witzigen Coverversionen amerikanischer Hits aus den 60ern und 70ern übertreffen in Arrrangement und Spielfreude die Originale und erinnern an die Zeit der großen Glamourshows. Herrliche farbenprächtige Kostüme, zwei stimmgewaltige Sängerinnen und über zehn smarte Musiker, die es sonnenbebrillt so richtig krachen ließen. Frontsänger Chris Martin führte stets gut gelaunt durch das Programm. Er verkörpert die perfekte Kopie sämtlicher Frank Sinatras und Toni Christies. Kaum einer zelebriert Hits so emotional wie er und schwingt dabei so gekonnt die Hüften. Kurz gesagt: Die Presley Family kann Rock ’n’ Roll und sie können die Konzerthäuser der Region zum Kochen bringen.

Die Las Vegas Show mit der Presley Family brachte den Bürgersaal in Nordendorf zum Kochen. Foto: Marcus Merk

So auch im Nordendorfer Bürgersaal und auch das Tanzbein konnte geschwungen werden. Stolz erzählte Frontmann Chris Martin auch, dass die Gruppe seit 25 Jahren auf der Bühne steht. Die Fans schmolzen bei den Songs der guten alten Petticoatzeit dahin. Dazu gehörten Lieder wie „Bananaboat“ von Harry Belafonte oder die „Mathilda“ oder „Angelina“. Sogar die BeeGees wurden aus Australien eingeflogen und bekamen tobenden Beifall für ihre musikalische Darbietung. Oldies wie „The Wanderer“, „Jailhouse-Rock“ oder „You can leave your hat on“ gaben sich die Klinke in die Hand.

Die Fans schmolzen bei den Songs der guten alten Petticoatzeit dahin. Foto: Marcus Merk

Alle Generationen feiern mit beim Konzert in Nordendorf

Dazu ließen die Akteure auf der Bühne ihre Hüften kreisen, steppten und hüpften, dass es eine Freude zum Zuschauen war. Zweieinhalb Stunden Unterhaltung für ein Publikum, das sich aus ganz jungen Leuten bis zur älteren Generation zusammensetzte und begeistert war. Zum Ende dann Elvis pur und der Song, auf den alle gewartet hatten: „Always on my mind“. Tolle Mitwirkende, schillernde Kostüme und mitreißende Gesangs- und Tanzeinlagen boten eine Show der Superlative. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Chris Martin versprach im Namen der Presley Family: „Wir kommen gerne wieder nach Nordendorf.“