Unbekannter zapft hundert Liter Diesel aus Bagger ab

Aus dem Tank eines Baggers in Nordendorf ist eine Menge Kraftstoff abgezapft worden. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei berichtet von einem Dieseldieb in Nordendorf. Demnach wurden aus dem Tank eines Baggers rund hundert Liter Diesel abgezapft. Der Bagger einer Baufirma stand in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen im Bereich der Augsburger Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der Dieseldieb in diesem Zeitraum zuschlug. Dem Unternehmen entstand ein Sachschaden von etwa 170 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)