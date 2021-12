Nordendorf

vor 50 Min.

Was weiß Wikipedia? Nordendorf ist eine archäologische Goldgrube

So sieht es am ehemaligen Fuggerschloss in Nordendorf heute aus.

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Nordendorf.

Von Marco Keitel

Die Stellen mit Fehlern hat Wolfgang Thomer im ausgedruckten Wikipedia-Eintrag zu Nordendorf rot markiert. Es sind einige. Der 73-Jährige forscht seit vielen Jahren zur Geschichte des Orts, in dem er seit fast 50 Jahren lebt. Über das Bild einer Bügelfibel, die laut Online-Lexikon in Nordendorf gefunden wurde, sagt er: "Das ist falsch. Das ist gar nicht in Nordendorf."

