Nordendorf

vor 49 Min.

Zwei Ärztinnen lassen sich in Nordendorf neben bestehender Praxis nieder

Plus Während andernorts die Ärzte rar sind, eröffnet in Nordendorf im alten Rathaus eine neue Praxis direkt neben einer seit 40 Jahren bestehenden. Was ist da passiert?

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Ab dem 2. Januar ist Nordendorf um eine Arztpraxis reicher. Dr. Martina Wippel und Dr. Vera Appl-Gärtner eröffnen am Bürgermeister-Kottmair-Platz 1 in Nordendorf ihre Praxis für Allgemein- und Familienmedizin. Direkt daneben befindet sich noch bis Sommer die Praxis des alteingesessenen Hausarztes Mario Schöniger. Zwei Arztpraxen direkt nebeneinander: Wie konnte es dazu kommen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen