Oberschönenfeld

vor 16 Min.

Durstige Diebe bedienen sich am Ausschank in Oberschönfeld

Unbekannte brachen auf das Gelände des Gasthofs in Oberschönenfeld ein. Die Polizei ermittelt.

Mächtig Durst hatte offenbar einer Gruppe Unbekannter, die sich in der Nacht auf Dienstag auf dem Weg zum Kloster Oberschönenfeld machen. Wie die Polizei nun mitteilt, klingelten sie gegen 1 Uhr nachts am Gasthof beim Kloster. Dass zu dieser Zeit niemand öffnete, dürfte niemand wundern. Schließlich hat der Gasthof zu dieser Zeit schon lange geschlossen. Was die Gruppe von drei Männern und zwei Frauen dann aber macht, ist mehr als ungewöhnlich. Wie die Polizei mitteilt, gingen sie einfach zum geschlossenen Ausschank im Außenbereich und bedienten sich kurzerhand selbst. Laut Polizeibericht konsumierten die Unbekannten dort Getränke im Wert von 300 Euro. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf den kuriosen und für den Wirt sicher unangenehmen Vorfall. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. Telefon: 08291 1890-0. (kinp)

