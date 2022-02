In Oberschönenfeld können Kinder mehr vom Leben im Kloster erfahren

Plus Das Kloster Oberschönenfeld scheint vielen Familien aus dem Augsburger Land gut bekannt. Doch wie ist es eigentlich, hinter den Klostermauern zu leben?

Das Kloster Oberschönenfeld ist immer einen Besuch wert und vielen vertraut. Egal, ob auf den Spazierwegen im nahen Wald, auf dem neu gestalteten Spielplatz oder im Brot- oder Klosterladen. Doch das ist ein Blick von außen. Wie ist es eigentlich, hinter den Klostermauern zu leben? Die Dauerausstellung "Klosterwelt und Landleben zwischen Tradition und Umbruch", die mit Unterstützung der Nonnen entstanden ist, gibt profund Auskunft auf diese Frage. Und hat auch Kindern viel zu bieten.