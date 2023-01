Oberschönenfeld

vor 48 Min.

Museum Oberschönenfeld: Wie Grenzen seit jeher unser Alltagsleben prägen

Den Grenzen widmet sich das Schwäbische Museum Oberschönenfeld in einer Ausstellung. Julian Röder bietet darin mit einer Fotoserie Einsichten in die EU Außenkontrollen.

Plus Woran denken Sie, wenn Sie an Grenzen denken? Das Schwäbische Museum Oberschönenfeld geht in einer Sonderausstellung verschiedenen Grenzsituationen nach.

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

Was sind Grenzen? Sind das lediglich Schranken, die zwischen zwei Staaten aufgestellt wurden? Oder sind es nicht auch Grenzen im Kopf, die das eigene Denken und Verhalten beeinflussen? Mit solchen Einschränkungen und Erfahrungen befasst sich die aktuelle Sonderausstellung in Oberschönenfeld, "Über Grenzen - Menschen in Schwaben und ihre Geschichte". Das Museum greift dabei nicht nur Aspekte der Staatsgrenzen mit auf, sondern beschäftigt sich auch mit kulturell und gesellschaftlich bedingten Grenzen.

