Oberschönenfeld

vor 16 Min.

Weiherhof in Oberschönenfeld wird kulturelles Begegnungszentrum

Plus Fast 13 Millionen Euro kostet das Projekt des Bezirks Schwaben. Geplant sind ein Museumsdepot und ein Zentrum für Kunst und Kultur. Auch Schulen und Menschen mit Handicap sollen davon profitieren.

Von Matthias Schalla

Es sind zwei ehrgeizige Projekte, die der Bezirk Schwaben auf dem Areal des Weiherhofes in Oberschönenfeld verfolgt. Zum einen soll es ein neues Depot für das Museum geben, zum anderen will der Bezirk die bereits bestehenden Gebäuden in einen einzigartigen Ort für Kunst und Begegnung in der Region verwandeln. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich vorläufig auf insgesamt 12,6 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen