Großes Oldtimertreffen mit Rundfahrt über Rain

In der Meitinger Schlossstraße gibt es anlässlich der Gewerbeausstellung Mega 2024 ein Stelldichein von Old- und Youngtimerbesitzern mit ihren Fahrzeugen. Veranstaltet werden Schau und Rundfahrt vom Motorsportclub Lech-Schmuttertal.

Bis zu 50 Oldtimer werden in Meitingen erwartet

Die Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden. Das Oldtimerfieber dürfte dann einsetzen, wenn am Samstag, 7. September, ab 13 Uhr die Oldtimer-Schlepper und Unimog und am Sonntag, 8. September, die ersten Oldtimer, Autos und Motorräder in die Schlossstraße rollen. Bis zu 50 Oldtimer starten um 12.15 Uhr, nach der Fahrer- und Fahrzeugvorstellung, zur ADAC Lechtal-Tour durch das schöne nördliche Lechtal, Zwischenziel ist die Stadt Rain mit ihrer schönen historischen Innenstadt.

Ab 10 Uhr werden die Fahrzeuge am Sonntag, 8. September, in der Schlossstraße in Meitingen ihre Aufstellung nehmen. „Wir haben ein tolles Teilnehmerfeld mit vielen verschiedenen Marken,“ schwärmt 1. Vorsitzender Richard Miller. Schließlich stammten einige sehr gepflegte Fahrzeuge aus den Jahren 1914 bis 1940. Die Fahrerinnen und Fahrer kommen teilweise aus der Region, einige reisen aber auch von weiter her an, so unter anderem aus München, Regensburg oder aus der Gegend um Landsberg. Die Aufstellung der Fahrzeuge wird von den Vereinsfunktionären organisiert.

Oldtimer-Ausfahrt hat eine Strecke von 50 Kilometern

In diesem Jahr ist die Route der Oldtimer-Ausfahrt 50 Kilometer lang. Der Streckenverlauf auf Nebenstraßen, durch die Orte entlang des Lechs, wird viel Abwechslung bieten. Eines ist den Veranstaltern sehr wichtig: Bei dieser touristischen Ausfahrt gehe es nicht um Geschwindigkeit, nicht ums schnelle Fahren, sondern vor allem um das Entdecken der Orte und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.

Nach der Rückkehr von der Lechtal-Tour stehen die Fahrzeuge wieder in der Schlossstraße zur Besichtigung. Um 14.30 Uhr findet am Stand des MC Lech-Schmuttertal die Prämierung statt. Die Übergabe der Preise für die Besitzer der schönsten Fahrzeuge in sieben Kategorien übernimmt Bürgermeister Michael Higl. (AZ)