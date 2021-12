Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Mord in Täfertingen: Darum muss der Täter nicht mehr lebenslänglich in Haft

Der Prozess nach dem Mord im Baustellencontainer in Täfertingen wurde noch einmal aufgerollt.

Plus Das Augsburger Landgericht verurteilt den 36-jährigen Bauarbeiter nach der Bluttat in Täfertingen zu einer 13-jährigen Freiheitsstrafe. So kam es zu dieser Wendung.

Von Michael Siegel

Nicht mehr zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, sondern "nur" noch zu einer solchen von 13 Jahren wurde ein mittlerweile 36-jähriger Arbeiter aus Polen verurteilt, der im Februar 2019 seinen Kollegen in einer Arbeiterunterkunft in Täfertingen niedergeschlagen und ihn mit zahlreichen Messerstichen ermordet hat. Warum wurde nach dieser brutalen Tat jetzt die Strafe abgemildert?

