Die schönsten Radtouren: Sightseeing, Meditation oder sportliche Runde

Wenn das Fahrrad auf Vordermann gebracht ist, kann in die Pedale getreten werden. Hier einige Tourenvorschläge.

"I fahr mit'm Radl, zur Stärkung meiner Wadl" - Karl Poesl aus Deuringen hat für unsere Serie "Rauf aufs Radl" sogar extra ein "Radlerlied" getextet und auf der Anhauser Waldbühne performt. Doch wohin soll es gehen? Während der Corona-Zeit haben wir einige Runden mit erfahrenen Pedalisten auf dem Drahtesel gedreht und uns gefreut, als nach den unendlich scheinenden Lockdowns endlich wieder die Biergärten öffnen durften. Einige dieser Touren stellen wir hier vor.

Meditationstour nach Allerheiligen

Mit dem Mountainbike ist Karl Sendlinger am liebsten unterwegs. Seine Lieblingsstrecke bezeichnet er als Meditationstour. Es geht von Zusmarshausen aus meist durch den Wald bis in den Landkreis Günzburg. Genauer gesagt zur Wallfahrtskirche Allerheiligen. Der steile Anstieg rentiert sich aufgrund des imposanten Kreuzwegs und dem schattigen Biergarten.

Rauf aufs Rad: Meditationstour von Zusmarshausen nach Allerheiligen

Sightseeing-Tour durch Augsburg

Immer wenn Ulrich Koppold Gäste hat, die gerne Fahrrad fahren, zeigt er ihnen die Schönheiten der näheren Umgebung auf einer Tour, die an der sanft plätschernden Wertach vorbei bis über das Kopfsteinpflaster der Maximilianstraße führt. Das ist Sightseeing mal aus einer ganz anderen Perspektive.

Radtour zu Augsburger Sehenswürdigkeiten in Natur und Kultur

Die Drei-Flüsse-Tour

Am Feierabend radelt Rainer Behringer aus Nordendorf gerne die Tour an drei Flüssen entlang. Zuerst die Schmutter, dann die Donau und schließlich dorthin, wo der Lech in die Donau fließt. Der Anstieg zum Schloss Leitheim hat es in sich, dafür steht anschließend eine tolle Abfahrt an. Rain am Lech lädt zu einem Bummel, einer Brotzeit oder einem Eis ein.

Radelserie: Wo Lech und Donau zueinanderfinden

Die sportliche Tour

Schnell mal vom Peterhof quer durch den Holzwinkel bis zum Kloster Holzen und zurück. Leidenschaftliche Rennradler wie Leo Geier aus Lützelburg absolvieren diese Strecke zwischen Frühstück und Mittagessen. Für uns hat er sich auf das Niveau des E-Bikers herabgelassen. Lesen Sie hier, wie ein ungleiches Duo den Gleichtritt fand.

Wie ein ungleiches Duo den Gleichtritt findet