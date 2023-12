Snowparty endet für 24-Jährigen schmerzhaft

Schmerzhafte Folgen hatte eine Auseinandersetzung nach einer Snowparty im Fischacher Ortsteil Reitenbuch.

Zu einer Körperverletzung kam es am 03.12.2023, ca. 03.35 Uhr, im Nachgang zur „Snowparty“ in Fischach-Reitenbuch, die am in der Nach von Samstag auf Sonntag 2./3. Dezember, stattfand. Ein 24-jähriger Mann, der mit zwei Bekannten das Partygelände verlassen hatte, wurde laut Polizei auf einem Parkplatz mit mehreren derzeit noch unbekannten Personen in eine Rangelei verwickelt. Einer der unbekannten Täter schlug dabei dem 24-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Geschädigte zog sich dabei eine stark blutende Wunde an seiner Lippe zu und wurde durch einen vor Ort befindlichen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zeugenhinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können, nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (lig)