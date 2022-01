Die Welt der Fossilien kommt an die Grund- und Mittelschule

Die Schülerinnen und Schüler aus Dinkelscherben lernen viel über Dinosaurier, Versteinerungen und Co. Ein Vortrag macht neugierig.

Einen Vortrag über Fossilien hielt Dr. Klaus Dieter Schulze an der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben. Hauptbestandteil stellte dabei seine private Sammlung dar, welche er in den Schulvitrinen präsentierte. Lehrerin Doris Nobiling stellte ihre eigene kleinere Sammlung ebenfalls zur Verfügung.

Eine versteinerte Muschel als Geschenk

Dr. Schulze war bereits als Kind in Steinbrüchen unterwegs. Die mitgebrachten Ausstellungsstücke durften von den Kindern angeschaut und angefasst werden. Zum Schluss erhielt jedes Kind als Geschenk einen Brachiopoden, also einen muschelähnlichen Meeresbewohner. Auch in Dinkelscherben wurden in der Vergangenheit Fossilien gefunden.

Ein im Heimatmuseum ausgestelltes Stück ist beispielsweise der in der Sandgrube bei Au gefundene Mammutstoßzahn. (AZ)