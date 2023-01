Schule wird immer digitaler - doch manchmal muss es noch Papier sein

Auch wenn der Unterricht per Tablett stattfindet - am Ende muss die Schulaufgabe in fast allen Fächern noch mit dem Stift geschrieben werden. Gut, wenn man dann Papier zur Hand hat.

Wie digital kann Schule schon sein? Einen Versuch zu diesem Thema unternimmt im Moment die Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen. Mit Unterstützung des Kultusministeriums werden ausgewählte Klassen mit digitalen Endgeräten versorgt, der Unterricht erfolgt dann größtenteils oder in einigen Fächern auch komplett per Tablett. Eine gute Sache, findet auch Beratungsrektor Sebastian Schmidt, der Realschulen in Schwaben in Fragen digitaler Bildung unterstützt. Das Ziel sei, den Kindern und Jugendlichen Kompetenzen mitzugeben, die für ihre spätere Lebens- und Berufswelt wichtig werden.

Im digitalen Unterricht könnten sie "produktionsorientiert arbeiten, mit guten digitalen Lernaufgaben die Welt verstehen und reflektieren lernen, sich im Internet zurechtfinden und Wissenswertes finden, mit anderen zusammen arbeiten und sich dazu austauschen", auch wenn man nicht im selben Raum sei. Ein Nebeneffekt, wenn auch nicht der Kern der Digitalisierung, sei dabei auch das Einsparen von Papier. Eine Erfahrung, die man übrigens auch am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf gemacht hat. Dort konnten in den vergangenen Jahren die Eltern beim Papiergeld um 20 Prozent entlastet werden.

Es gibt erst kaum digitale Prüfungsmöglichkeiten

Und doch hakt der Schulversuch der "Digitalen Schule" noch an einem wichtigen Punkt: Weil es noch keine Prüfungsmöglichkeiten in den Abschlussfächern der Realschulen mit einer digitalen Methode gibt, muss das Schreiben von Schulaufgaben in Mathematik, Deutsch, Englisch und dem je nach Profilrichtung vierten Fach unbedingt noch per Hand geübt werden. Weil knapp kalkuliert, wie vom Landratsamt übrigens angeregt, drohte genau das an einer Realschule im Landkreis nun zum Problem zu werden. Was nun?

Im Moment läuft, wie jedes Jahr, die Meldung des Papierbedarfs an den zentralen Einkauf im Landratsamt. Dabei habe man auf aufgrund der enormen Kostensteigerung und der turbulenten Lage am Papiermarkt darauf hingewiesen, möglichst sparsam zu kalkulieren und den Bedarf – sofern machbar – zu senken, heißt es aus dem Landratsamt. Im März wird mit der neuen Papierlieferung gerechnet, bis dahin helfen sich die Realschulen auf dem kleinen Dienstweg untereinander aus, heißt es aus der Schulgemeinschaft.

Und ansonsten hilft, was noch immer geholfen hat, heißt es aus dem Landratsamt weiter: Papier nachbestellen. "Wir haben diesen Nachbestellungen immer zugestimmt und nie eine Schule abgewiesen", so ein Sprecher der Behörde.

Lesen Sie dazu auch